Oslon : vos meubles sur mesure avec « Les copeaux de Pierre »

C’est au sein de son atelier, dans le jardin de sa maison à Oslon, qu’Info Chalon a rencontré ce papa de deux garçons, en plein travail !

Cet oslonnais, complètement autodidacte, propose ses services pour fabriquer vos meubles en bois sur-mesure.

« Je bricole depuis un paquet d’années. Mon métier est porté sur l’intellectuel alors le week-end j’ai besoin de me vider la tête ! » a t-il raconté à Info Chalon avant de poursuivre : « Au début, j’ai commencé par fabriquer des meubles pour notre maison familiale parce que nous ne trouvions pas ce que nous voulions en magasin. Puis, la famille, les amis, ont commencé à me demander des créations et c’est à ce moment là que je me suis dis : pourquoi pas créer ma petite entreprise ! ».

C’est de cette manière que « Les copeaux de Pierre » a vu le jour en novembre 2021.

La plupart des créations de Pierre sont fabriquées avec du bois de « récup » : « j’ai fabriqué plusieurs meubles de ma maison avec les chutes de parquet de chez mon frère ou encore le vieux meuble télé de mes parents ! » a t-il expliqué.

Il récupère d’ailleurs des chutes de bois alors n’hésitez pas à le contacter si vous avez des vieux meubles en bois ou des chutes qui ne vous servent plus.

Pierre étudie toutes les demandes de conception clients et propose donc une offre 100% sur mesure !

« Je n’ai jamais fais deux fois la même chose »

Dernière création en date : des cadres en bois et ardoise très dans l’air du temps à prix tout doux.

De quoi décorer votre intérieur avec une pièce unique décorée en plein cœur de la Bresse Chalonnaise !

Pierre crée aussi de petites pièces : bijoux, marque-page etc. qu’il commercialise sur les marchés locaux de manière occasionnelle.

Info Chalon vous a partagé quelques photos ci-dessous des créations de l’artisan oslonnais.

Pour le contacter : envoyez un mail à lescopeauxdepierre@gmail.com

Pour le suivre sur les réseaux sociaux :

Facebook

Instagram

Site web

Amandine Cerrone.