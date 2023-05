CARNET BLEU - Bienvenue à Gauthier

Gauthier de la FOURNIERE est né le 30 avril à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le deuxième enfant après Simon, 4 ans, de Lucie VALETTE et Charles-Alban de la FOURNIERE. La maman est gérante des éditions PASSTIME Saône et Loire et le papa est responsable d'équipe chez Axa. La petite famille réside à Saint-Marcel.