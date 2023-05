Créer son propre livre accordéon, un samedi après-midi créatif proposé par la bibliothèque municipale de Châtenoy le Royal.

La bibliothèque municipale se transforme régulièrement en plateforme de jeux, en atelier de création en direction des petits et des adultes.

Ce samedi après-midi 13 mai, une vingtaine de personnes adultes et enfants avait pris place à la bibliothèque de Châtenoy le Royal pour s’initier à la confection de livres accordéon.

Cet atelier, ouvert aux enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte, était animé par Virginie. L’animatrice avait préparé un modèle de livre qui raconte l’histoire d’un bébé baleine pris dans un filet qui a été sauvé par le gardien du phare. Elle avait même fait quelques animations, faisant ainsi de son livre accordéon, un livre animé.

Nathalie Ferry, adjointe à la culture, a confectionné le sien à partir d’éléments découpés.

Une activité passionnante et surtout très ludique où chacun a pu exprimer ses compétences artistiques et littéraire puisque la finalité était de construire un livre accordéon. Un bel après-midi d’échanges entre les participants, Aline Serain bibliothécaire va continuer à proposer d’autres moments d’activité et de jeux.

C.Cléaux