Frelons, guêpes, rats, punaises de lit et autres pigeons n'ont qu'à bien se tenir avec Dérat Services 71

Jeune entrepreneur de l'agglomération chalonnaise, Mickaël Lethenet et son entreprise Dérat Services s'attaquent à tous les nuisibles. Sollicité régulièrement par des bailleurs, des gestionnaires de propriété et autres, il affiche déjà de jolis carnets de commandes, tant sa réputation commence à circuler en Saône et Loire mais aussi en Côte d'Or.

Le seul mot d'ordre... régulation et éradication des nuisibles

L'intervention de Dérat services 71 concerne les traitements curatifs mais aussi préventfis. Dératisation, désintectisation et dépigeonnage sont au menu de la jeune entreprise chalonnaise. Des interventions rendues possible 7j/7 notamment sur les problématiques des guêpes et frelons. L'entrepreneur va même plus loin lorsqu'il s'agit d'intervenir pour la présence perturbante de nids d'abeilles, en lien avec des apiculteurs de la région.

Les interventions de l'entreprise s'adressent aux mairies, collectivités locales, entreprises et bien sûr particuliers.

Pour toute information concernant une intervention - 06 07 91 43 19 deratservices71@gmail.com