Practice 5tet, la jeune garde jazz est arrivée

S'il est toujours bon de réécouter Glenn Miller, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Thelonious Monk, Louis Armstrong, John Coltrane, Herbie Hancock ou Miles Davis, le jazz ne cesse de se régénérer et d'offrir de nouveaux talents. La scène Chalonnaise recèle aussi ses pépites comme les cinq jeunes artistes de Practice 5tet. Les écouter, c'est les adopter. Plus de détails avec Info Chalon.

Derrière ce nom de Practice 5tet se cache un flamboyant supergroupe réunissant cinq jeunes talents (ou savants) fous du jazz moderne :

• Amaël Billard (clarinette), 17 ans. Cela fait 12 ans que ce Chalonnais en fait. L'année prochaine, le jeune homme intégrera le Conservatoire de Paris.

• Zacharias Brugnieaux (batterie), 17 ans. Après avoir fait ses premières armes depuis l'âge de 5 ans en percus, cela fait sept ans qu'il s'est mis à la batterie, en passant notamment par la prestigieuse école de musique de Gilbert Drigon, à Châtenoy-le-Royal.

• Augustin Chabridon (saxophone), 17 ans. Après être passé par la Maîtrise de Màcon, ce Tournusien a une dizaine d'années d'expérience dans le domaine du saxo. Ce dernier est en prépa son au lycée Niépce.

• Basile Hermant (piano), 16 ans. Ce jeune Mâconnais qui a rejoint le Conservatoire du Grand Chalon cette année pratique depuis une dizaine d'années. Il intégrera la Prépa jazz du Conso l'année prochaine.

• Philémon Robbe (soubassophone), 18 ans. En prépa Lettres à Dijon, ce Chalonnais a une dizaine d'années d'expérience dans le domaine du souba.

Snarky Puppy, Electro Deluxe, Panam Panic, Portico Quartet... Si les inspirations du jeune quintet sont multples, pas question pour ses membres de faire dans la reprise bon marché de standards ! Avec son répertoire mêlant funk, électro et une vision du jazz à 180°, les petits gars du Practice 5tet propulsés par un geyser créatif soufflent un vent (frais) de folie sur la jazzosphère locale.

Après avoir joué devant plus d'une centaine de spectateurs à l'Arrosoir le vendredi 14 avril, en sortie de résidence, et le mardi 18 avril en captation d'une life session à l'Auditorium du Conservatoire de Chalon-sur-Saône où ils ont joué 4 titres* de leur répertoire, nos jeunes artistes se produiront en deuxième partie de soirée à l'extérieur du Conservatoire le 21 juin à l'occasion de la Fête de la Musique et le 16 juillet à Pont-de-Veyle (Ain) à l'Estival de Jazz en Herbe.

* Bouclettes, Elevation of Love [Hommage à E.S.T (Esbjörn Svensson Trio)], G Street (arrangement du groupe New York Gypsy All Stars) et Etel.

(Plus de détails à venir sur Info Chalon)

(Photos gracieusement fournies par Maxime Busseret)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati