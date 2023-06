En cette fin mai on n’est pas en période de Noël et pourtant le rotary-club Chalon Saint-Vincent vient de faire un joli cadeau à l’unité locale du Chalonnais de la Croix-Rouge.

Sous la forme d’un mannequin de réanimation. Concrétisation d’un beau projet né d’une discussion, tandis que le pays était confiné, entre Danièle Pierre-Guy, alors présidente du club service chalonnais, et plusieurs membres de la Croix-Rouge locale, dont le président Camille Monnot.

La remise du mannequin a eu lieu dans le cadre d’une réunion hebdomadaire sous la présidence de Florence Grosso et en présence de Camille Monnot et de Franck Perrot, responsable de la formation.

Un modèle « corps entier »

Ce mannequin de secourisme est un modèle « corps entier », permettant, par l’intermédiaire de capteurs, de vérifier l’efficacité du massage cardiaque et de pouvoir prendre le pouls de la « victime ». Ce que ne peuvent pas faire les modèles « tronc ». Le coût de l’équipement est de l’ordre de 2 700 €, dont la moitié du financement est prise en charge par le district 1750 du Rotary International, district dont fait partie le club de Chalon Saint-Vincent.

La vente de bagues fantaisie

Dans ses propos, Florence Grosso s’est plu à indiquer que grâce à l’ingéniosité et au savoir-faire de plusieurs membres le club a créé et a vendu des bagues fantaisie afin d’obtenir des fonds. Une vente qui a bien marché, les acheteurs se montrant sensibilisés par cette cause généreuse.

Prenant à son tour la parole, Camille Monnot a fait remarquer que, faute de gros moyens financiers, l’unité locale du Chalonnais ne possédait pas jusqu’à présent de mannequins de ce type et que les formateurs se contentaient de travailler sur des mannequins troncs. Un don qui est donc particulièrement le bienvenu et pour lequel le président de la Croix-Rouge locale a vivement remercié le Rotary Chalon Saint-Vincent.

Avant « d’essayer » en compagnie de Franck Perrot le nouvel équipement, Camille Monnot a annoncé que la quête nationale avait lieu cette année du 3 au 11 juin prochain.

Gabriel-Henri THEULOT