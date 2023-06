La Fête à Josette s'est poursuivie ce dimanche

Toujours au Parc Oppenheim et au gymnase du Petit-Prétan, Spirit of Josette a continué à récolter des fonds pour lutter contre la maladie de Charcot.

La fameuse Volkswagen jaune et ses M&Ms, dont nous parlions précédemment, a été rejointe par quelques autres voitures anciennes de collection, dont une Ford Mustang 1965 et ses 18 litres aux 100. Il suffisait de demander aux propriétaires, venus de Rully, pour monter à bord et faire un tour de Givry.

En termes de balade, plusieurs Josettes, les fameux fauteuils de course pour personnes handicapées, étaient aussi à disposition pour le plaisir notamment des enfants, dont Pauline de l'association Pauline Pas à Pas. L'occasion par ailleurs pour celui qui pousse de comparer le modèle américain plus léger mais dont la roue avant ne pivote pas, et la version locale fabriquée en partenariat avec Métalinox et le lycée d'Autun.

Également, le festival de Chalon Dans la Rue a fait sa promotion des spectacles de la saison, parmi lesquels un en plusieurs épisodes sous la forme d'une campagne quasiment politique entre les activistes pro-plantes et les végétalo-sceptiques ; contrairement aux premiers, ceux-ci doutent que l'on puisse communiquer avec la verdure, comme annoncé lors d'une conférence de scientifiques (hautement sérieuse mais néanmoins second degré).

Et toujours avec les jeux en bois, la mare aux canards et le tir à l'arc pour les plus jeunes, quoiqu'il n'y a pas d'âge pour participer. Présente depuis 10 h du matin avec Nadège Brétigny de L'Atypique, Laura Grandidier a tenu son stand où elle a réalisé des maquillages tantôt de princesse tantôt de Spiderman… quoique pour certains, il n'y avait pas d'âge non plus pour ça !

Musique et sport au rendez-vous

Côté ambiance, l'estrade installée entre les arbres aurait pu servir la veille pour le concert de rock, le parc offrant bien plus de place pour danser que la salle des fêtes, c'est finalement le trio de flamenco Biznaga qui est monté dessus vers 14h. Ont suivi divers spectacles, entre de la danse hip-hop d'Espace de Rue, de la contemporaine avec Tocade, Sindbad le Marin, le mentalisme clownesque de Will & Walt et la fanfare de poche de Fynd.

Pour autant, on ne peut pas dire que le sport était en reste avec plusieurs randonnées pédestres de 4 à 20 km et jusqu'à 510 mètres de dénivelé positif et négatif, sous la chaleur, et le réconfort de l'eau et des calories sur le parcours et à l'arrivée.

À l'instar de la veille, le handisport s'est invité au gymnase avec le Breuil Basket Club, basé à côté du Creusot, et le Football Club Chalonnais, pour une démonstration de coordination des fauteuils manuels et des dribbles et tentatives de paniers, pendant que les fauteuils électriques 8 km/h servaient au football.