L'épisode orageux se confirme pour ce week-end en Saône et Loire

Alors que les températures estivales frappent sévèrement le département, Météo France prévoit un épisode orageux en provenance de l'Ouest et qui devrait sévir en Saône et Loire et plus largement en Bourgogne. Samedi et Dimanche sont particulièrement ciblés par l'épisode. Le département a d'ailleurs été placé en vigilance jaune aux orages.