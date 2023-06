Don du sang le matin, fête de la musique le soir

Ce 14 juin était la journée nationale du don du sang mais le rendez-vous bimestriel que vous donne Colette Cavard à la Salle des Fêtes se tiendra le 21 juin de 8h à midi et demie.

Pas besoin d'avoir le rythme dans la peau dès la matinée pour rejoindre les 1,6 millions de donneurs, juste d'être bien hydraté, d'avoir collationné, de peser 50 kg minimum, et d'être majeur. Car les grandes vacances sont connues pour être meurtrières et les stocks sont en tension sévère.

Alors appel aux jeunes (et moins jeunes), bravo d'avance pour vos examens, profitez de la vie en dansant un verre à la main… mais pas la peine de vous mettre en danger pour célébrer l'été. Ce serait dommage de vous tuer en voiture ou lors d'une bagarre sur fond d'alcool alors que vous pouvez faire jusqu'à six fois dans l'année un geste généreux et citoyen !