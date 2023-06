Le carrefour des TPE/PME de Saône et Loire porté par la CPME fait le plein

Plus de 200 exposants, un demi-millier d'inscrits... et en guest-star, le patron national de la CPME, François Asselin. Ce dernier a réservé un long moment à Clarisse Maillet, Présidente départementale et à son équipe, histoire de parcourir le salon et surtout d'aller à la rencontre des adhérents du mouvement patronal. Un joli moment qui s'est soldé par une prise de parole en fin de journée, en présence de Louis Margueritte - Député de la circonscription, qui connait bien les enjeux des TPE-PME, mais aussi Yves Séguy - Préfet de Saône et Loire, Sébastien Martin - Président du Grand Chalon et Président des intercommunalités de France.

Info-chalon reviendra plus en détails avec notamment l'interview de François Asselin.

L.G