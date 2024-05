Découvrez le tennis santé le 23 Mai

Le COMMUNIQUE DE PRESSE

Initiation au tennis santé : Quand tous les acteurs se retrouvent pour consolider le déploiement du tennis santé

Le Comité de Tennis de Saône-et-Loire s’associe avec la Ligue de Tennis de Bourgogne-Franche-Comté afin d’organiser une demi-journée d’initiation au tennis santé. Le but est de réunir tous les acteurs de cet écosystème afin qu’ils se rencontrent, échangent pour comprendre leur rôle au sein de ce processus.

Cela se déroulera le jeudi 23 mai de 9h30 à 12h30 au Tennis Club de Chalon. Cet évènement est ouvert à tous : familles, adultes, enfants, personnes atteintes de pathologies, médecins, kinésithérapeutes, collectivités territoriales, clubs de tennis, enseignants de tennis, APA etc… Une initiation tennistique sera proposée afin que chaque acteur comprenne l’adaptation pédagogique mise en place par les enseignants des clubs de tennis face à ce public. Tout le monde peut participer à cette initiation. Une table ronde sera organisée par la suite afin d’échanger avec les personnes du secteur médical, les collectivités territoriales, les clubs et les pratiquants. Pour pouvoir y participer, l’inscription est obligatoire à l’adresse mail suivante : [email protected]

Le programme Tennis Santé, qui permet de pratiquer le tennis de manière ludique et d’interagir socialement, est dédié aux personnes présentant des signes de vieillissement et/ou atteints de diverses pathologies : artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI), bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), cancer (sein, prostate, colon), coronaropathies, diabète de type 2, hypertension artérielle (HTA), stress, anxiété, dépression ou encore surpoids et obésité, Alzheimer, Parkinson…

Ces séances de Tennis Santé sont dispensées par des enseignants professionnels de tennis (DE ou DES) qui ont reçu une formation spécifique proposée par leur Ligue respective. Ils s’appuient sur un matériel évolutif qui permet à chaque pratiquant, novice ou non, de réaliser des échanges et de s’amuser. Le terrain, le filet, la raquette ou encore les balles utilisées s’adaptent alors à l’état de santé et aux capacités physiques de chacun. Parallèlement, les enseignements assurent un véritable suivi avec l’aide du « Pass’sport Tennis Santé FFT » qu’ils partagent avec le médecin de chaque pratiquant.

Chiffres clés de la pratique du tennis, c’est :

- Une diminution du risque de mortalité de 47% (toutes causes confondues) *

- Un abaissement du risque de mortalité d’origine cardio-vasculaire de 56% *

- Un allongement de la durée de vie de ses pratiquants jusqu’à 9,7 ans **

En Bourgogne-Franche-Comté, c’est :

- 31 enseignants professionnels de tennis formés au tennis santé dont 7 en Saône-et-Loire

- 15 clubs de tennis labellisé « Club Tennis Santé » dont 2 en Saône-et-Loire

- 19 maisons sport santé dont 2 en Saône-et-Loire

Programme de la demi-journée en détail :

- 9h30-10h : café d’accueil

- 10h-11h30 : initiation au tennis santé

- 11h30-12h30 : table ronde

Information importante : inscription obligatoire par mail ([email protected]).

*Associations of specific types of sports and exercise with all-cause and cardiovascular-disease mortality: a cohort study of 80 306 British adults, British Journal of Sports Medicine, 2016

** Various Leisure-Time Physical Activities Associated With Widely Divergent Life Expectancies: The Copenhagen City Heart Study, Mayo Clinic Proceedings, 2018