MINERAL&GEM - SAINTE MARIE AUX MINES 2023 - Pensez à télécharger Imagina !

Avec Tucson et Munich, Sainte-Marie-aux-Mines en Alsace, est sans doute l'un des plus grands rendez-vous pour les passionnés de minéralogie mais aussi de paléontologie et gemmologie. Des milliers de tonnes de "cailloux" seront proposés à la vente au cours de la semaine prochaine, en provenance des quatre coins de la planète. Toutes les dernières découvertes seront proposées au grand public et aux professionnels. C'est LE rendez-vous de l'année pour les passionnés, alors que l'édition 2022 était encore frappée par les restrictions sanitaires, cette édition de 2023 s'annonce particulièrement dense.

Pour l'occasion, on vous invite à télécharger l'application IMAGINA.

Une manière de

- Simplifier votre expérience d'achat de billets en utilisant notre billetterie en ligne intégrée. Plus besoin de faire la queue ou de chercher un point de vente physique. En quelques clics, vous pouvez acheter vos billets, les stocker sur votre téléphone et les présenter facilement à l'entrée de l'événement.

- Ne pas vous perdre dans le dédale des stands ! Le plan interactif vous guidera à travers les différents lieux de l'événement, vous permettant de naviguer sans effort.

- D' explorer la liste complète des exposants présents à l'événement. Que vous soyez à la recherche de minéraux spéciaux, de gemmes ou simplement curieux de découvrir les exposants présents, l' application vous permet de parcourir la liste des exposants

- De planifier votre emploi du temps en explorant l'ensemble du programme détaillé. Vous pouvez facilement sélectionner les activités qui vous intéressent le plus et créer votre propre itinéraire personnalisé.

POUR TELECHARGER L'APPLICATION

POUR ACCEDER A LA BILLETERIE DU SALON