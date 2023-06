Ecole de golf : doublé chalonnais, Amaury Lavollée champion régional U12 devant Esteban Castellon

En remportant les deux Mérites Inter Régionaux, le premier les 22 et 23 avril sur le parcours du Golf de Dijon Bourgogne puis le second le week-end dernier sur les greens du Golf de Rougemont-le-Chateau, situé dans le Territoire de Belfort, Amaury Lavollée est devenu champion de Bourgogne-Franche-Comté U12 2023 de golf. En devançant un autre représentant de l’école de golf de Chalon Esteban Castellon.

Grand favori, puisque possédant de loin le meilleur index, Amaury Lavollée a littéralement survolé le championnat 2023. Réussissant un extraordinaire grand chelem en rendant la meilleure carte lors des deux tours dijonnais puis des deux tours belfortains. Esteban Castellon n’a pas été en reste et est un brillant dauphin, s’étant classé deuxième dans les deux Mérites Inter Régionaux.

En quête d’une place au championnat de France

Les deux élèves du pro Laurent Seinger sont bien évidemment qualifiés pour la Finale Inter Régionale, qui se déroulera les 1er et 2 juillet au Golf de Faulquemont. En Lorraine ils tenteront de gagner leur billet pour le championnat de France, programmé du 25 au 31 juillet prochains au Golf du Gouverneur.

Après Corentin Besse il y a une semaine en U16, c’est le deuxième titre régional remporté par l’école de golf de Chalon. Les ateliers de découverte sur l’approche mentale mis en place par Laurent Seinger et animés par Hilda Zoé Zamudio Dugenest auraient-ils déjà un effet bénéfique ?

Gabriel-Henri THEULOT