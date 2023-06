En Russie, Moscou se barricade face à l'avancée des troupes paramilitaires Wagner

C'est un tournant inattendu dans le conflit Russo-Ukrainien. Les troupes paramilitaires ont retourné leurs actions et se dirigent désormais vers Moscou.

Les fameux "soldats fantômes" de Vladimir Poutine ont inversé les choses et ont décidé de renverser le commandement militaire à Moscou. Des barricades ont été mises en place et Moscou se prépare à un état de siège. Un changement radical dans l'histoire du conflit Russo-Ukrainien et dont la portée ne restera pas sans conséquences.

