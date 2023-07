Consternation après la bêtise crasse à Lux

Quelle consternation de voir à quel point certains abrutis sont capables des actes les plus imbéciles. La situation parisienne qui a dégénéré sur nos territoires a pris une ampleur au fil des jours. Même si globalement le Chalonnais a été épargné et fort heureusement, ici ou là des actes ont été relevés. Le plus notable, reste celui de l'incendie volontaire des poubelles jouxtant la salle des fêtes de Lux, avant que le feu vienne enflammer la toiture de l'établissement. Une vingtaine de sapeurs-pompiers a été mobilisée pour limiter la casse. Il est clair que les sanctions les plus fermes doivent être prises à l'encontre de celles et ceux à l'origine du sinistre.

Stéphane Hugon, maire de Lux, a tenu à remercier les" pompiers qui ont œuvré plusieurs heures pour limiter au maximum la propagation de l’incendie. Bravo à eux pour leur bravoure et leur courage. Merci aux services techniques, à la secrétaire générale, aux élus, aux responsables associatifs présents sur place pour le soutien et l’intendance pour soutenir nos pompiers avec café croissants. Merci à Fabienne Mayenson et son équipe de la maison millo pour le casse croûte pour les pompiers…. Pensées à Chloe qui devait fêter ses 18 ans ce midi en famille…une solution a été trouvée

Pour le reste….. Sentiment d’incompréhension, de colère, de dépit, comme mes collègues et leurs concitoyens de plusieurs villes de France…,

Pourquoi Lux, pourquoi notre salle polyvalente le poumon de notre village….

En brûlant les poubelles, certains n’ont pas mesuré les conséquences de leur acte: revendications réelles ou bêtises pour faire comme les autres….

Pensons dès maintenant à la rénovation et la reconstruction".

L.G