Succès de l’événement Festisport (samedi matin)

Une opération qui s’inscrivait dans le cadre de l’événement Terre de jeux 2024, vivre les jeux partout en France !

Samedi 1er juillet sur l’Esplanade du Centre Nautique Chalonnais mais aussi en raison d’une météo peu clémente dans le boulodrome et au parc des expositions, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, se déroulait à partir de 10 heures, l’animation Festisport qui s’inscrit dans le cadre de l’événement Terre de jeux 2024, vivre les jeux partout en France.

Sur place, le grand public pouvait découvrir et s’initier à plus de 30 disciplines olympiques et paralympiques et rencontrer nos seulement les sportifs mais aussi de nombreux clubs et associations sportives de Chalon et du Grand Chalon.

Enfin, cerise sur le gâteau, les visiteurs pouvaient échanger également avec des athlètes olympiques tels que : Cédric Fevre (STEP, Champion paralympique de tir en 2012), Adrien Hardy (champion olympique 2004)… ainsi que rencontrer Nicolas Vuillermot, Champion du Monde de VTT trial (photographie).

Un lancement officiel de l’événement qui s’est déroulé à 12 heures 15 en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Bruno Legourd, 1er adjoint, Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des Associations sportives, de Fabrice Faradji, Conseiller Municipal , Délégué aux grands équipements sportifs et aux sports, de Bruno Rochette, Conseiller Municipal, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, Monique Brédoire, Conseillère Municipale chargée de mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, de Gilles Véchambre, Directeur des sports de la ville de Chalon et du Grand Chalon, Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S et de la STEP…

