Succès de l’événement Festisport (samedi après-midi)

Samedi 1er juillet sur l’Esplanade du Centre Nautique Chalonnais mais aussi en raison d’une météo peu clémente dans le boulodrome et au parc des expositions, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, se déroulait l’animation Festisport qui s’inscrit dans le cadre de l’événement Terre de jeux 2024, vivre les jeux partout en France.

Sur place, le grand public pouvait découvrir et s’initier à plus de 30 disciplines olympiques et paralympiques et rencontrer non seulement les sportifs mais aussi de nombreux clubs et associations sportives de Chalon et du Grand Chalon. Enfin, cerise sur le gâteau, les visiteurs pouvaient échanger également avec des athlètes olympiques tels que : Cédric Fevre (STEP, Champion paralympique de tir en 2012), Adrien Hardy (champion olympique 2004)… ainsi que rencontrer Nicolas Vuillermot, Champion du Monde de VTT trial.

Clin d’œil au Break Dance qui fait son entrée dans le J.O

Sur Cédric Fevre en pleine séance de tir (STEP, Champion paralympique de tir en 2012)

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B