Autour des enfants de Chalon Aïkido de passer un grade « kyu »

Le mercredi 28 avait lieu la dernière séance du groupe enfant de Chalon Aïkido.

Tous étaient impatients de montrer le résultat de leur travail après un an de pratique et de partage avec les enseignants Hervé, Patrick et Anthony.

Le président Daniel PAUL a pu féliciter tous les enfants et chacun a pu recevoir une ceinture de couleur et un diplôme pour concrétiser toute cette année de travail. Il leur a été signalé une assiduité remarquable ainsi que leur participation à un stage de haut niveau encadré par un chargé d'Enseignement National FFAB 7eme DAN référent de l’enseignement des jeunes. La relève semble donc toute assurée.

Les cours reprendront le 6 septembre et auront lieu tous les mercredis de 14h à 16h (hors vacances).



Chalon Aïkido sera présent à la foire aux associations de Chalon sur Saône le 2 septembre 2023, vous pourrez prendre des renseignements et découvrir l’Aïkido, Art Martial Traditionnel sans compétition, où l’on apprend le respect, des règles, des autres et de soi.