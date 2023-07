Des tubes du "Top 50" revisités par Do Mi Sol pour le gala du samedi 1er juillet à la salle des Fêtes de Châtenoy le Royal.

Spectacle, danses, chants, musique Do Mi Sol a impressionné le public.

L’association Do Mi Sol de Châtenoy-le-Royal reste et fait partie des incontournables groupes musicaux qui animent la ville de ses impressionnantes prestations, une association dont le nombre d’années d’existence montre la volonté de ses dirigeants à faire perdurer la musique et le chant.

Samedi soir, une fois de plus, avec un programme de chants allié à la danse, le spectacle de Do Mi Sol a embarqué le public dans un tourbillon de tubes dont le thème principal était le "Top 50". La salle des fêtes comptait parmi l’auditoire deux élus de la ville, Nathalie Ferry et Fabrice Rignon.

Le président, Romain Simonet, a souhaité la bienvenue au public nombreux et aux représentants de la ville et des associations présents à leur soirée.

Une première partie plutôt rock avec des titres qui ont fait rêver et rendu nostalgique une partie de l’auditoire. Paillettes, robes Charleston, Monopoly…, danses et 14 titres bien connus du public.

Des titres au nom évocateur comme "Marionnettiste" de Pierre Bachelet royalement bien mimé.

Gâteaux, sandwichs, boissons, une petite restauration était en vente pour ceux et celles qui avaient un petit creux ou simplement un besoin de prendre un rafraichissement.

Une deuxième partie avec un peu de chant choral et une reprise du show sur des chansons de Michel Jonasz, Broken Back, Dalida, Céline Dion et bien d’autres pour terminer la soirée dans une salle enthousiasmée par ce spectacle.

C.Cléaux