U.G.C : L'équipe 10-15ans décroche le titre de Champions de France !

L 'union Gymnique de Chalon sur Saône et son 'équipe 10-15 ans décroche le titre de Champion de France ! Au pied du podium l'an passé, cette jeune équipe a su tirer leçon et prendre de l'expérience pour ne pas laisser passer sa chance cette année puisqu'ils ont décroché le titre de Champion de France National 1, 10-15 à Châlons-en-Champagne.

C'est avec beaucoup d'autorité qu'ils entament la compétition avec plus de 10 points d'avance sur leurs concurrents et cela dès le 2ème agrès. Ils garderont cette avance confortable jusqu'à la fin des 6 ème et derniers agrès avec un score de 285,993 points.

Le plus impressionnant est que cette équipe est jeune. Elle compte parmi ses rangs des jeunes déjà titrés aux Championnats de France individuel :

- Léandre Renaud 11 ans (vice Champion de France en 2022 et 3ème en 2023l)

- Philémon Blandin 12 ans

- Hugo Jean Perrin 14 ans, (double Champion de France Élite 2022 et 2023 et sélectionné en équipe de France Espoir)

- Jules Pelletier 14 ans

- Mael Herviou Lefort 15 ans (Vice Champion de France en 2019)

Des résultats prometteurs qui font déjà "tourner la tête", mais pour des gymnastes rien d'anormal ....

C'est une belle saison qui s'achève pour le Président, M Jérôme Pelletier, qui peut-être fier de tous les résultats cette année et du travail combiné des entraîneurs, des bénévoles de l'association et du soutien de la collectivité et des partenaires (le Crédit Mutuel et Zoom).

J.P.B