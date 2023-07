Léandre RENAUD .... Un gymnaste de haut niveau en devenir !...

Le clin d’œil info-chalon

Fin mai, le Givrotin Léandre Renaud, déjà Vice-champion de France en 2022 dans la catégorie Nationale 10 ans a confirmé tous les espoirs que l’Union Gymnique de Chalon-sur-Saône portait sur lui, en terminant 3ème aux Championnats de France de Gymnastique Artistique à Miramas, catégorie 11 ans face à 85 sélectionnés ! Depuis l’âge de deux ans et demi, il évolue et se forme au sein du club de l’Union Gymnique de Chalon-sur-Saône.

Au vue de sa progression, de ses résultats constants, et sa sélection depuis trois ans au DRA (Dispositifs Régionaux d’Accession au haut niveau) , Léandre a été remarqué puis retenu pour accéder au Pôle France de Lyon dès la rentrée prochaine. Il va rejoindre son partenaire d'équipe Hugo Jean Perrin (double Champions de France Elite et sélectionné en Équipe de France Espoirs U16 cette année) pour poursuivre sa formation de gymnaste de Haut Niveau. Un cursus qu’il suivra pour l’instant en internat avec un quota passant de 15 à 25 heures d’entrainement par semaine dans une structure adaptée à ses projets gymniques et scolaires.

Ses résultats aux Championnats de France et l'accession au Pôle France de Lyon a pu se faire grâce à un travail en collaboration avec l'accompagnement de la collectivité auprès de l'association sportive, du Club de l'UGC habitué à former des jeunes vers l'accession au haut niveau et plus particulièrement grâce à l'investigation prononcée de son entraineuse Nelly KAWALA. Léandre tentera de se sélectionner dès cette fin d’année aux Championnats de France Elite qui auront lieu en 2024 et qui regroupent les meilleurs gymnastes Français de Haut Niveau. Ainsi, il continue de travailler dur pour croire en ses rêves d’accéder un jour aux Jeux Olympiques.

Nous lui souhaitons bonne chance dans cette aventure et de très belles performances à venir.

J.P.B