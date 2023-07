Châtenoy le Royal : Feu d'artifice samedi 22 juillet 2023 à 22h45 complexe du Treffort.

Retour sur le festival Bodeg’Arts et les 20 ans de la Banda Desperados. (2)

Chalon Dans la Rue : Ces festivaliers (2) qui viennent d’un peu partout et qui aiment notre festival chalonnais

Chalon Dans la Rue : Ces festivaliers (1) qui viennent d’un peu partout et qui aiment notre festival chalonnais

Fermeture définitive de la boutique de prêt-à-porter hommes, femmes et enfants Armor-Lux à Chalon-sur-Saône

Coralie Charroud et Florent Sarah, fondateurs de la marque de puériculture ‘Les petits flocons’ s’engagent dans la lutte contre les cancers pédiatriques et dans la valorisation du savoir-faire français avec un ‘coffret naissance durable et engagé’