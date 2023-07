Le FC Chalon affiche ses ambitions à l'heure de la reprise

Une équipe senior C qui accède à la départementale 2 et surtout la meilleure attaque du championnat avec 100 buts marqués une équipe seniors B qui a assuré un championnat compliqué avec une 4e place, et une équipe fanion coachée par Samuel Belorgey qui était à deux doigts de décrocher une place en nationale 3 avec la 2e meilleure attaque et la 3e meilleure défense du championnat, le bilan du FC Chalon est au beau fixe. Un bilan qui s'avère identique du côté des plus jeunes avec des équipes qui pointent à la première ou deuxième place dans leurs catégories respectives.

Cerise sur le gâteau, le FC Chalon a même décroché par la Ligue, la récompense de 3300 euros en reconnaissance du fairplay.

Financièrement, l'équipe de Pascal Jacques, renoue avec le positif avec notamment l'arrivée de partenaires privés en nombre. C'est dire que les nuages au-dessus du FC Chalon se sont bien dissipés avec notamment un projet sportif qui séduit. On en veut pour preuve l'arrivée de nouveaux joueurs sensibilisés par la marque de fabrique chalonnaise. De nombreux partenariats ont été signés au fil du temps à l'image de ceux signés avec Formapi ou avec Sauvegarde 71 faisant la démonstration que le FC Chalon a entamé une mue profonde en terme de pratiques, lui permettant de pouvoir se projeter sur du long terme.

"Faites nous vivre de belles émotions !"

Pascal Jacques a marqué la rentrée, en adressant un petit mot au groupe senior, leur souhaitant la bienvenue au sein du club. Des propos confirmés un court instant après par Damien Perrusson, Vice-Président du club, saluant "ceux qui nous font confiance", faisant le voeu "que la mayonnaise prenne entre les nouveaux et les anciens" tout en précisant à chacun son côté "joignable 24h sur 24 et 7j sur 7 et ce n'est pas une parole en l'air".

Kévin Garnier, nouveau coach qui prend les commandes du groupe senior a précisé à nouveau la motivation qu'est la sienne, sensibilisé par le projet du FC Chalon, "c'est ce qui va se passer entre vous qui va faire la différence, jouez le jeu" a-t-il lancé au groupe.

Après 5 semaines de préparation physique individuelle, le groupe seniors a repris le chemin du terrain, afin d'être pleinement opérationnel dès l'entame du championnat fixé au 3 septembre. Pas question de connaître un début de saison compliqué à l'image de la saison dernière même si la fin de championnat aura été tonitruante. Si toutes les choses se déroulent conformément au plan, le FC Chalon devrait connaître une saison sportive particulièrement intéressante à suivre. Les premières réponses ne tarderont pas avec déjà deux matchs amicaux fixés les 2 et 19 août, et la reprise officielle début septembre.

Laurent Guillaumé