800... le chiffre du jour sur info-chalon.com

Le gaspillage alimentaire est une hérésie écologique et économique. Selon l'ONU, ce sont 20 % de nourriture (soit près d'un milliard de tonnes) qui sont gaspillés chaque année dans le monde. Et les Français ne semblent pas figurer parmi les meilleurs élèves de la planète ! Un sondage HelloFresh, réalisé par Censuwide et publié en juin dernier, révèle que les foyers hexagonaux gaspillent en moyenne 800 € de denrées alimentaires tous les ans. Cela correspond à environ 10 semaines de courses ; le budget hebdomadaire moyen étant de 81,73 € par foyer. Parmi les raisons pour lesquelles les Français gaspillent autant, la première a trait à l'aspect des aliments (59 %). Viennent ensuite les dates de péremption dépassées (48 %) et les quantités cuisinées (36 %).