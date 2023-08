A Chalon sur Saône, la rentrée scolaire se prépare en travaux

Cela fait des années que la moyenne des investissements portés dans les écoles de la ville avoisine le million d'euros, avec un accent tout particulier depuis 2018 sur la végétalisation et la mise en place d'un cadre plus agréable pour les écoliers de Chalon sur Saône. Ainsi cet été, ce sont plus de 40 000 euros investis dans la végétalisation du groupe scolaire des Clairs Logis. Des travaux qui font suite à ceux menés depuis 2019. Les travaux de terrassement sont en cours puis viendront les plantations à la Toussaint.

80 000 euros ont été investis dans l'amélioration et la réhabilitation thermique à la maternelle de Saint-Exupéry, 500 000 euros sur deux exercices budgétaires à Romain Rolland pour la création d'une restauration scolaire.

A noter que le groupe scolaire Bourgogne, Jean Lurçat, Louis Lechère, Pablo Neruda, Saint Jean des Vignes, Rives de Saône, les Charreaux ou encore l'Ecole de l'Est sont également concernés par les travaux d'été, avec notamment des réfections de salles de classe.

La ville poursuit le déploiement des mises en sécurité des établissements scolaires avec les installations des visiophones et autres signaux lumineux.

La ville de Chalon mobilise d'ores et déjà 1,1 million d'euros sur les Clairs Logis sur l'aspect thermique des bâtiments, 1 million d'euros sur la réfection des menuiseries à Saint Exupéry, un prévisionnel de 267 000 euros sur les Charreaux pour la rénovation de la chaufferie à l'horizon du printemps 2024 ou encore la sécurisation de l'enceinte de l'école du groupe scolaire Anne Frank pour 400 000 euros. Ces derniers travaux devant être menés en partie sur l'année 2024.