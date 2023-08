La Saône et Loire en vigilance canicule. La Préfecture appelle à la prudence

La Saône-et-Loire est placée en vigilance jaune canicule à partir de ce jeudi 17 août, pour de fortes chaleurs qui vont s'accentuer dans les jours à venir et qui pourront donner lieu à une vigilance orange.

Si les températures attendues demain sont entre 30 et 32°, elles pourront atteindre dès ce vendredi entre 33 et 36°C.

La vague de chaleur pourrait se poursuivre jusqu'au 23 août.

Dans ce contexte, pensez à bien vous hydrater et à prendre des nouvelles des plus fragiles dans votre entourage.