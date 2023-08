Saint Rémy : Clap de fin de "Place à l’été" 2023 avec les mascottes Mario et Pikachu.

La fin de la saison estivale arrive et avec elle, ce jeudi 17 Août c’était le dernier jour de programmation des activités et des spectacles de "Place à l’été".

Cette année, des dinosaures au retour vers le futur, "Place à l’été" a remonté le temps à la rencontre des époques importantes de l’évolution animale, humaine, industrielle et sociale en faisant découvrir aux habitants de la commune, aux enfants, les étapes de la vie sur notre planète.

A cette soirée, des élus étaient présents, de même que les bénévoles de l’amicale pour le don de sang.

De nombreuses activités ont été proposées durant ces semaines de loisirs offertes aux personnes, aux enfants qui ne pouvaient pas partir en vacances ou avant ou après leurs vacances.

6 semaines très soutenues pour les organisatrices et l’ensemble des services de la mairie. Un programme riche de toutes sortes d’activités parfois spectaculaires comme les combats équestres de l’époque du moyen-âge ou les tirs des fusées hydropneumatiques.

Amandine Duriot du service famille de la mairie, référente de "Place à l’été", aidée et soutenue par Christelle Desvignes, Magali Lebeau, Marie Devaux, les services de la mairie, les services techniques, les policiers municipaux, les jeunes saisonniers Tom et Agnès, des élus, a offert aux San-rémois tous ces spectacles, ces animations pour enfants et adultes, elle était un peu la cheville ouvrière de cette imposante manifestation. Mais rien n’aurait été possible sans une préparation en amont pour trouver les différents thèmes, planifier, organiser, choisir et contacter les intervenants retenus.

Ce jeudi soir, pour la clôture de "Place à l’été", la fête a été animée par le DJ Samuel Dorier et Logan aux platines, ambiance années 80, avec la présence de deux emblématiques mascottes : le personnage bien connu des enfants Mario et celui du jeu Pokémon Pikachu. Ils ont fait un véritable tabac auprès des enfants, voire des grands, une animation proposée par la société "Mascotte Féerie" créateur de rêves.

Les enfants ont formé très vite une file d’attente impressionnante afin de pouvoir approcher les personnages mythiques, être dans leurs bras pour se faire photographier par leurs parents. Ils garderont un beau souvenir de cette soirée et des câlins avec Mario et Pikachu.

Les tubes des années 80 ont été une belle invitation à danser pour les grands qui étaient venus pique-niquer, ou pas, après avoir acheté de quoi se restaurer au Food Truck installé sur la place de la mairie pour cette soirée de clap de fin de "Place à l’été" 2023.

C.Cléaux