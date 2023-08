Vers un net rafraîchissement à compter de jeudi ?

Après un dôme de chaleur où les températures dépassent allègrement les 40°c au moins jusqu'à mercredi, et un renforcement de vigilance canicule sur plus de 50 départements métropolitains désormais, Météo France prévoit une "goutte froide". Pas de quoi paniquer mais le changement complet de température pourrait provoquer une amplitude thermique de -20°c selon les secteurs. En Saône et Loire, les prévisions tablent sur 10°c de moins en l'espace de quelques heures. Le passage entre les deux tendances pourrait ne pas se faire sans dégâts avec de nouveaux épisodes orageux en prévision. D'ici là, il va falloir adapter son mode de vie en limitant les activités extérieures notamment pour les plus fragiles.