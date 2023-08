CANICULE-ORAGES - 19 départements en rouge... désormais 62 en orange

62 départements seront en vigilance orange, 37 pour la canicule et 25 pour les orages. Dix-neuf autres seront maintenus en vigilance rouge sur une diagonale allant du Gers jusqu'à l'Ain. Il s'agit des départements suivants : Ain, Ardèche, Aude, Aveyron, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Isère, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Rhône, Tarn, Tarn-et-Garonne et Vaucluse.

L'excellente page Facebook Météo71 Saône et Loire analyse un peu plus loin les prévisions météorologiques et évoque une nette dégradation en Saône et Loire qui pourrait ne pas être sans conséquences avec des orages violents en perspective.