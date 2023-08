Maître de cérémonie, un métier bien peu connu

Comment êtes-vous arrivé dans cette profession ?

À vrai dire, j’y suis arrivé un peu sur le tard et par hasard. J’ai d’abord passé une partie de ma carrière dans l’immobilier, puis j’ai été chef de secteur pour 18 magasins de chaussures.

C’est en assistant à des obsèques que l’idée m’est venue de découvrir ce secteur professionnel. Et un jour, j’ai rencontré Arnaud Guillon qui m’a donné l’opportunité d’intégrer l’entreprise qui est – c’est important pour moi – à taille humaine. Je me souviens que le courant est bien passé. Après une formation, j’ai pu accéder au poste de Maître de cérémonie.

Alors justement, en quoi consiste le rôle du maître de cérémonie ?

En premier lieu, nous sommes au service des familles endeuillées. Nous dialoguons beaucoup avec elles, les conseillons, leur apportons un soutien nécessaire et les guidons dans ce parcours de deuil. Les familles qui franchissent l’entrée sont parfois complètement perdues – et on le comprend bien –, parmi les démarches, les dossiers administratifs, et bien d’autres choses encore. Notre rôle est d’être à leur service, être disponibles pour leur apporter une réponse concrète à chacune de leurs questions. Espace funéraire Guillon est une entreprise familiale qui permet cette réponse personnifiée.

Lors du premier entretien, nous tâchons de savoir si le défunt avait fait des demandes précises et, si c’est le cas, nous nous engageons à les respecter intégralement. Dans le cas contraire, nous sommes à l’écoute de la famille. Quelquefois, les gens ont des idées précises : discours, diaporama, musiques… ou au contraire, ils sont dans l’incertitude. Alors nous essayons, dans un échange, de mieux connaître la personnalité et les goûts du défunt pour proposer des solutions les plus adaptées.

Et puis, il y a le jour de la cérémonie. Je dirige l’équipe des porteurs, nous mettons tout en place : fleurs, messages… Tout doit se faire dans la fluidité et la discrétion. Parfois je prononce les discours si personne, dans la famille du défunt, ne se sent en capacité de le faire… Il arrive régulièrement que la douleur soit trop forte dans l’instant. Dans ce cas, je lis les textes fournis par les familles. Une cérémonie civile dure environ 30 à 45 minutes, mais ce temps est aussi très variable.

Ce qui importe, surtout dans le cas de familles qui n’ont jamais été confrontées à la mort, c’est que nous prenions tout en charge, de A à Z.

Vous arrive-t-il de créer des supports pour la cérémonie ?

Oui, il m’est arrivé de préparer des diaporamas. Si une famille n’a pas de photos à me fournir, je peux, si elle le souhaite, préparer un diaporama à partir des informations qu’elle m’a données sur le défunt : ses activités favorites par exemple.

Ce métier est méconnu. Quel regard ont porté votre famille et vos amis ?

Une partie de la famille ne souhaite pas trop en parler, mais beaucoup d’amis me posent des questions sur ce métier atypique – que je trouve passionnant. C’est un métier où il faut aimer les gens et aimer les aider dans les pires moments d’une vie.

Qu’en est-il de la législation funéraire ?

Elle n’évolue pas fréquemment, mais nous nous adaptons bien évidemment aux nouvelles législations quand elles apparaissent. Nous mettons alors tout en place pour les respecter.

Après avoir intégré ce corps de métier sur le tard, comment envisagez-vous l’avenir ?

Ce métier m’a appris pas mal de choses et m’a fait progresser. Un exemple : je vous avoue qu’au début, ce n’était pas un rôle facile pour moi, parce que je n’aimais pas trop prendre la parole en public, encore moins dans les circonstances particulières que sont des obsèques. Maintenant, je me suis parfaitement adapté à cet exercice.

Finalement, j’ai découvert un métier passionnant au sein d’une entreprise familiale, ce qui est un vrai plus pour cette activité. Une entreprise familiale pour soutenir des familles. On peut donc trouver sa voie à tout âge.

