Le Yoseikan Budo de Chatenoy le Royal devient le YB MIX FIGHT

Un club c’est comme toute société se doit aussi d’évoluer avec son temps. C’est le cas et la volonté de ce qui est, depuis une quarantaine d’années, le Karaté Yoseikan Budo de Chatenoy le Royal, le « YOS » pour les initiés locaux et que préside avec bonheur Raphaele Jeannet.

Cette association sportive a fait un constat important, comme bon nombre d’autres associations sportives ou non, une baisse significative d’adhérents ce qui les a obligé à réfléchir au devenir du club sportif pratiquant essentiellement cet Art Martial qu’est le Yoseikan.

Le constat se trouve au niveau d’une tranche significative d’âges, les jeunes entre 15 et 25 ans qui sont, pour un club sportif, les forces vives pour en assurer la pérennité.

De nouvelles disciplines

info-chalon.com a rencontré Thierry Ponnelle qui a donné les raisons de cette évolution : « On le voit et on le sait les disciplines des Arts Martiaux ont évoluées et nous ne pouvions pas réfléchir à cette modernisation de notre pratique sportive.

C’est pour cela que nous avons décidé d’ouvrir une discipline différente à travers le MMA, Mixed Martial Arms, adapté aux amateurs. Une discipline d’Art Martial qui à ses règles bien définies, une pratique bien réglementée et encadrée par des coachs diplômés, de l’Instructeur fédéral au Breveté d’Etat.

Nous pratiquerons également le Grappling ( traduire Attrapé) qui est une technique de lutte avec un travail avec des clés.

Nous espérons ainsi pouvoir attirer des jeunes, lesquels sont demandeurs, dans une tranche d’âge de 15 à 25 ans. Pour ce faire nous investissons dans un ring MMA, sorte d’octogone que certains appelle cage. Ce matériel est pliable et s’adapte parfaitement à la salle d’évolution au sol dans laquelle nous travaillons derrière la mairie de Chatenoy le Royal. C’est un investissement lourd que nous autofinançons en attendant de voir de possibles subventions.»

Présent au Forum

Fidèle au Forum des Associations (dimanche 3 septembre 2023) depuis toujours, le YB MIX FLIGHT et son équipe dirigeante donnera toutes les informations nécessaires pour venir pratiquer au sein du club. L’occasion aussi de découvrir le nouveau logo adapté ainsi aux pratiques nouvelles. Il faut savoir que l’adhésion est fixée, pour les adultes, à 170€ pour l’année. Pour les plus jeunes les informations seront données le jour du Forum ou sur place dans les ateliers prévus et indiqués ci-dessous.

JC Reynaud

Les ateliers au sein de YB MIX FLIGHT

Yoseikan training ( remise en forme ) :lundi et jeudi de 18h30 à 19h30 avec Élisabeth Roussot et Didier Gaugy ( Coach remplaçant )

YB Self Défense : mardi de 18h30 à 19h45 avec Christian Morice

MMA / Grappling : jeudi de 19h45 à 21h avec Thierry Ferret (MMA) et Mini Coach ( Grappling); Yannick Ponnelle (Coach remplaçant )

Yoseikan armes : Vendredi de 18h30 à 20h avec Christian Morice et Alexandre Blanc

Yoseikan enfant : de 7 à 12 ans le mardi de 17h30 à 18h30

moins de 7 ans la samedi de 10h30 à 11h30

avec Raphaële Jeannet

Yoseikan ado + 12 ans : vendredi de 17h30 à 18h30 avec Thierry Ferret

Contacts :Instagram ou Facebook : YBMIXFLIGHT