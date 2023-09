Dimanche 15 octobre 2023 à 10 heures, venez participer à la course ‘La Chalonnaise’ et contribuez à une action de solidarité

La conférence de presse !

Lundi 6 septembre, à 20 heures, à la Maison des associations, dans la Salle de conférence Niépce, Espace Jean Zay, 4 rue Jules Ferry à Chalon-sur-Saône, avait lieu la conférence de presse de présentation des partenaires et marraines de la 10ème édition de la course ‘La Chalonnaise’.

Un événement qui se déroulait en présence de Bruno Legourd, 1er adjoint à la ville de Chalon-sur-Saône, de Christophe Magnien et Christophe Thibert, Co-présidents de la Chalonnaise, Sylvie Salagnac, Trésorière de l’Association de la Chalonnaise, Thérèse Bessette, Présidente de la Ligue contre le Cancer Chalon-sur-Saône, Lara Lebretton (Miss Bourgogne 2022), de nombreuses associations investies pour à Octobre Rose (Toujours femme, Corasaône, Elles Aident, Ancosup), de nombreux partenaires (dont Emiland Gauthey) et les deux marraines de la course la Chalonnaise, Alexandra Guillaumé et Virginie Blanchard.

Extrait de l’allocution de Christophe Magnien : « Nous vous remercions toutes et tous de votre présence pour cette présentation de la Chalonnaise. La personne qui va nous manquer le plus pour cette présentation, c’est notre président d’honneur Adolf Dubois hospitalisé et qui vous adresse un petit bonjour. Cette année, c’est la 10ème édition de la chalonnaise. Un petit rappel toutefois, la Chalonnaise est une manifestation organisée par le Grand Chalon athlétisme dans le cadre d’Octobre Rose, sur la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Depuis 2013, grâce à vous partenaires, institutions, bénévoles, c’est plus de 124 000 euros qui ont entièrement été reversés aux associations. Le dimanche 15 octobre, le seul message que nous devons faire passer, c’est de penser à se faire dépister mais pas que sur le mois d’octobre mais sur toute l’année. Ce soir, nous sommes heureux aussi de vous présenter les deux marraines de cette 10ème édition, Alexandra Guillaumé d’abord et Virginie Blanchard qui était à l’origine de la création de la Chalonnaise avec notre président d’honneur Adolf Dubois, Jean Claude Scalogna notre ancien président et Stéphane Duplessis. Nous avons aussi la chance, cette année, d’avoir 25 partenaires : Sport 2000, La Mie Caline, Le Grand Chalon, La ville de Chalon, l’O.M.S, Le Groupe Chanzy, Neyrat, Renault Groupe Thivolle, Aubade, Zoom… grâce à ces partenaires financiers, cela nous a permis de récolter 30 000 euros pour l’achat de Tee-shirts (pour 4 500 personnes) , ce qui nous permet de reverser toutes les inscriptions aux associations. Nous remercions aussi le Grand Chalon, la Ville de Chalon, l’O .M.S, les partenaires, les bénévoles et tous les services de la ville et du Grand chalon car sans eux, nous ne pourrions pas organiser ce grand événement qu’est la Chalonnaise […] Je voulais aussi remercier les 5 associations présentes ce soir : la Lutte contre le Cancer, Toujours femme, CoraSaône , Elles Aident, Ancosup , qui seront présentes pour notre village dès le samedi matin pour préparer à 8 heures, l’ouverture des inscriptions à 10 heures. Je voulais aussi remercier Mélina, infirmière du Grand Chalon qui a géré l’année dernière le bus permettant les autopalpations mammaires […] Nous avons aussi la chance pour cette 10ème édition, d’avoir à nos côtés Lara Lebretton, Miss Bourgogne 2022 et nous sommes très heureux d’avoir à nos côtés également pour la première fois le groupe Chanzy. Merci à toutes et à tous ! ».

Quant à Bruno Legourd, il réaffirmait le soutien de la Ville de Chalon pour que cet événement soit de nouveau une réussite et souhaitait un bon 15 octobre à l’association La Chalonnaise!

Info-chalon a posé deux questions aux marraines de cette 10ème édition Alexandra Guillaumé (à gauche sur la photographie) et Virginie Blanchard.

Vous qui avez été touché par ce fléau qu’est le cancer du sein, quel message souhaitez vous faire passer aux femmes lors de cette course La Chalonnaise ?

A.G : « D’abord, la sensibilisation sur le dépistage bien sûr qui est très important! Ensuite, il faut garder confiance et communiquer le plus possible avec les médecins, toutes les associations qui sont d’ailleurs au courant de beaucoup de choses et qui sont là en soutien et de bons conseils ! ».

V.B : « La prévention, la sensibilisation et le dépistage bien sûr ! Mais aussi prendre soin de son corps, pensez à se faire soutenir et ne pas rester isolée mais au contraire être bien entourée et être entourée au maximum par sa famille, amies… ! ».

Sachez que les inscriptions sont possibles directement sur le site : héloasso.com , sur internet jusqu’au 11 octobre : www.lachalonnaise.fr , sur place le samedi 14 octobre de 10 heures à 18 heures, le dimanche 15 octobre de 8 heures à 9 heures 30 et par courrier reçu au plus tard le 10 octobre à l’adresse postale Grand chalon Athlétisme Espace Jean Zay 4 rue Jules Ferry 71 100 Chalon-sur-Saône.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B