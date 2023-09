Entrez dans la danse avec Happy Danse 71 à Saint-Rémy

HAPPY DANSE 71

Entrez dans la danse !!

Cours collectifs ouverts à tous, jeunes, adultes, séniors.

Les cours on lieux les Mercredis ! Pour la saison 2023 / 2024 on démarre le 13 Septembre :

18h30/19h30 Rock et Salon, 19h30/20h30 Danses en Ligne , 20h30/21h30 Salsa Bachata Kizomba ( SBK )

1 cours d’essai offert pour chaque discipline avant Inscription

Les cours ont lieux dans la Salle du Parc Comtesse Keller 71100 Saint Rémy. Parking gratuit autour du parc.

Contact: happydanse71@gmail.com 06.13.14.02.27

Site : www.happydanse71.fr

Page : https://www.facebook.com/happydanse71