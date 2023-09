Lancement du projet «Ma Classe, C'est la Classe»

En France, un élève sur dix serait victime de harcèlement scolaire ou de violence apparentée, et ce dès l'école primaire. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce chiffre, déjà inquiétant, augmente de manière importante au fil des années, avec l'utilisation permanente des nouvelles technologies de communication (téléphones, réseaux sociaux...).

En complément des actions menées par l'Éducation Nationale dans le cadre du programme phare, le projet «Ma classe, C'est la Classe», mis en place par la Ville de Chalon-sur-Saône, s'inscrit dans un programme de sensibilisation et de prévention contre le harcèlement scolaire.

Pour la deuxième édition qui se déroule du 11 au 15 septembre 2023, plus de 500 élèves en majorité de CE2 et CM1 ont été accueillis le lundi 11 septembre sur le site de La Loyère le temps d'une journée pour participer à des ateliers permettant de renforcer la cohésion au sein de leur classe dès le début de l’année scolaire.

Une journée qui s'est terminée avec un flashmob et la remise des diplômes. Et ce, en présence de Valérie Maurer, adjointe au maire en charge des affaires familiales et de la démocratie locale.

Parmi les ateliers proposés en rotation, à raison de 45 minutes par ateliers :

• Slackline : en équilibre sur une sangle élastique, les élèves seront amenés à progresser le long d'un parcours tendu entre les arbres avec l'aide de leurs camarades. Un bon moyen de favoriser l'entraide et la concentration !

• Biathlon : par petits groupes, les élèves se défieront autour de deux épreuves : course ettir à l'arc.

• Cirque : juchés un ballon ou sur le sol, les élèves réaliseront des figures de portés et équilibres en groupe.

• Défis fous : parcours à suivre ponctué de trois petites épreuves (défi photos, quiz, relais dos à dos) pour favoriser la cohésion du groupe.

• Création collective : une petite pause artistique dans cette journée. L'objectif ? S'entraider pour construire une fresque collective à partir de bouchons en plastique. Chaque classe repartira avec sa création.

• Danse : durant cet atelier, les classes se succèderont pour apprendre une chorégraphie d'équipe qui sera présentée en clôture de la journée, lors du flash mob réunissant l'ensemble des participants.

Afin de poursuivre la sensibilisation des élèves initiée au cours de cette journée, Isabelle Mathey, animatrice médiation du livre, proposera aux classes volontaires une intervention autour d'une mallette pédagogique élaborée pour l'occasion à compter de début octobre 2023, directement dans les écoles.

À travers différents ouvrages (BD, fictions…) et activités, ce temps d'échanges permettra aux élèves d'ouvrir le dialogue et de réfléchir sur les mécanismes du harcèlement, à travers les notions du vivre-ensemble, du respect, de la gentillesse, adaptées à leur jeune âge. Ces ateliers dureront environ 2 heures.

Une conférence publique et gratuite, intitulée «Souffrances à l'école et harcèlement scolaire», sera proposée par la Maison de la Famille. Animée par Jean-Pierre Bellon, elle aura lieu le 3 octobre 2023, 19 heures, à la salle Marcel Sembat.

Le projet a fait l’objet d’une annonce dans le livret « En route vers l’école » distribué à tous les nouveaux parents.

Un guide d'accueil a également été envoyé à tous les enseignants participants pour leur permettre de mieux connaître l'organisation et de pouvoir anticiper leur venue en sensibilisant les élèves sur ces thématiques importantes : l'amitié, le respect, l'entraide et la solidarité. Un mot similaire à destination des parents a été transmis pour distribution aux écoliers.

(Photos gracieusement fournies par Christelle Ferreira)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati