AVIS DE DECES - Madame Denise MICHARD née CHATILLON

CHÂTENOY-LE-ROYAL - SAINT-MARCEL - CULLES-LES-ROCHES



Maryse et Jacky LETHIMONNIER et Danielle et Hervé BOHN, ses filles et ses beaux-fils ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Denise MICHARD

née CHATILLON

survenu le 13 septembre 2023,

à l'âge de 88 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 20 septembre 2023, à 10h30 en l'église de Chatenoy-le-Royal.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.