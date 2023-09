Solidarité avec le Maroc : 3150 euros récoltés lors de la Nuit du Foot

Le public est venu nombreux au Stade Léo Lagrange pour la soirée organisée par le FCC et l'ACF au profit des victimes du séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit du 8 septembre. Plus de détails avec Info Chalon.

Vendredi 15 septembre 2023, le public a répondu présent au Stade Léo Lagrange pour la Nuit du Foot, l'événement organisé par les clubs de l'Association Chalonnaise de Foot (ACF) et du Football Club Chalonnais (FCC) au profit des victimes du violent séisme qui a touché le Maroc dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre.

C'est un pari réussi pour Imane Buatois, la marraine de la soirée, Driss Essabar, le président de l'ACF, et Dominique Pelletier, le vice-président du FCC,puisque la Nuit du Foot a permis de récolter 3150 euros, soit 2850 euros de dons et 300 euros de buvette et restauration.

À noter que vous pouvez également déposer des dons numéraires dans l'urne mise à votre disposition à la Pharmacie Dumaine, sous le centre commerciale des Aubépins, aux horaires d'ouverture de l'établissement.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati