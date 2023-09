La dernière arnaque dans vos boites mails... le retard de paiement d'une infraction routière

Tout y est ! Logo officiel, adresse officielle... et la possibilité de se faire hameçonner est assez élevée.

On ne le dira jamais assez mais ne cliquez jamais sur ce genre de mails. Après les banques, les assurances, les convocations devant la justice, place désormais au retard de paiement de contravention. Ne vous laissez pas berner par ces arnaques particulièrement bien ficelées. Dites vous bien que si vous devez recevoir un procès-verbal, et malgré les apparences, les services postaux fonctionnent encore très bien. On saura vous trouver !

L.G