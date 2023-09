Deux violentes pertes de contrôle cette nuit en Saône et Loire

dont une voiture qui a terminé sa course sur le toit sur l'A6 dans le sens Lyon-Paris.

Les sapeurs-pompiers de Saône et Loire ont été sollicités à plusieurs reprises dans la soirée et la nuit, notamment pour deux violentes sorties de route. Peu avant 21H, sur l'A6, au niveau de Vinzelles, c'est un automobiliste qui a perdu le contrôle de son véhicule, avant de terminer sa course sur le toit. Une douzaine de sapeurs-pompiers sont intervenus. La circulation a été fortement perturbée le temps des opérations de secours dans le sens Lyon-Paris.

Dans le Charolais, peu après 2h du matin, une autre perte de contrôle d'un ensemble routier cette fois, est à l'origine, d'une forte mobilisation des services de secours, sur la D 985, au niveau de route de Charolles, à Grandvaux. Le poids-lourd a terminé sa course sur le flanc. Le chauffeur, blessé, a été pris en charge par les services de secours. Le secteur est déconseillé, le temps des opérations de nettoyage.