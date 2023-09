Croix Rouge jeunesse à Chalon c’est reparti....

La Croix rouge accompagne les jeunes qui s’engagent

Le projet jeunesse de La Croix rouge française a pour ambition de répondre à l’envie d’agir des jeunes. Leur permettre de mener des projets, de s’engager, de prendre des responsabilités. D’autre part , il participe à l’éducation à la citoyenneté et aux enjeux humanitaires de santé et bien-être

A L’unité locale du chalonnais

L’unité locale du chalonnais de La Croix rouge française propose aux jeunes qui ont entre 12 et 17 ans de rejoindre le groupe Croix Rouge Jeunesse, un samedi après midi par mois pour mener différentes actions. L’équipe encadrante sera présente pour faire vivre aux jeunes différentes activités, les accompagner dans la réalisation de leur projet.

Ces activités tourneront autour d’une ou plusieurs thématiques dont la formation aux premiers secours, la santé et le bien-être, l’intergénérationnel, la lutte contre les discriminations, l’éducation et l’environnement.

En parallèle, il sera possible de contribuer à la vie de l’unité locale en participant aux différentes activités et événements organisés (Journée nationale, quête nationale, paquets-cadeaux pour Noël, etc.)

Rejoignez nous

Tu veux vivre de nouvelles expériences, monter des projets solidaires, te former et acquérir de nouvelles compétences.



Tu veux réaliser ta mission d'intérêt général du SNU alors rejoins-nous. ...

La Croix Rouge française, membre du plus grand mouvement humanitaire mondial, t'accueille et t’accompagne dans ton projet.

Rejoins l’équipe samedi 14 octobre, de 9h à 17h 13 rue Claude Perry à Chalon-sur- Saône.

Inscription préalable et informations :

crj.ul-chalon@croix-rouge.fr