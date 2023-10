Projection, warm up, débats et soirées d'anthologie... Dancing People Don't Die est de retour à Chalon-sur-Saône

Avis aux amateurs de sons électro (mais pas que), le festival Dancing People Don't Die s'installe à LaPéniche du 4 au 7 octobre 2023. Plus de détails avec Info Chalon.

Sur l'affiche signée Leto Punk Poésie, deux visages au look H.R. Giger vous regardent. Ils annoncent le retour du festival Dancing People Don't Die qui va clôre en beauté l'été indien à Chalon-sur-Saône avec une programmation aux petits oignons.

Marquant à sa manière la rentrée musicale à Chalon-sur-Saône, Dancing People Don't Die (DPDD pour les intimes) vous donne rendez-vous du 4 au 7 octobre 2023.

Si le poumon de l'événement reste le QG du 52 Quai Saint-Cosme sur le site de l'Abattoir, renommé par la nouvelle équipe LaPéniche extended, Dancing People Don't Die n'hésitera pas à poser ses valises le jeudi 5 octobre au Hola Bar, 27 Rue Aux Fèvres, pour un warm up qui revient avec deux projets à découvrir, le Mâconnais Sobeikh (Electronica/techno mélodique) et la techno minimale expérimentale d'IŠHTAR, et le samedi 7 octobre au bar pub Le Niépce, Place de l'Hôtel de Ville, pour l'habituel plateau d'ODIL TV.

Mardi 4 octobre, 20 heures, DPDD commence en douceur avec la projection de l'épisode 2 des documentaires La Cantatrice Chôme sur les professionnelles du spectacle vivant et des musiques actuelles et un DJ set de Taticardie (hip hop/électro).

Suivent deux soirées à ne surtout pas manquer qui s'annoncent pas piquées des hannetons avec un line-up inédit, le vendredi 6 et le samedi 7 octobre à LaPéniche extended.

Au programme de la première soirée (de 20 heures à 3 heures) : Balani Sound System (électro organique), Club Platinium (tout cramer sur le dancefloor !), Didjier Corrèze (disco impro), Iphaze (drum'n'bass/neurofunk), Nomenklatür feat. ODGE (darkwave), Osmosis (jungle drum'n'bass) et Submarine Fm & Ocean Flounk (live techo/Vjing).

... et de la deuxième et dernière soirée (de 21 heures à 4 heures) : Bracco (punk/darkwave/techno), Calling Marian (électro), Club Platinium (tout cramer sur le dancefloor !), Dat Politics (synthpop électro), Didjier Corrèze (disco impro), MadMadMad (mutant punkfunk/experimental electronic), PAR.SEK (Synthpop électro) et UTO (trip hop).

Comment réserver ses places ?

RÉSERVATIONS :

▶ Sympathy For The Vinyl, 12 Rue des Poulets, à Chalon-sur-Saône

▶ Rock’n art Café, 1 Rue Pasteur, à Chalon-sur-Saône

▶ Sur place les 6 et 7 octobre

▶ En ligne en cliquant ici ou sur l'application Pass Culture.

Tarifs : 12 euros (abonnés LaPéniche), 15 euros (préventes)*, 15 euros (réduit)** ou 20 euros (plein) la soirée et 20 euros (abonnés LaPéniche), 25 euros (préventes), 25 euros (réduit) et 30 euros (plein) les deux soirées.

*Préventes hors frais de loc. (en ligne)

**Tarifs réduits accessibles : étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, carte Avantages Jeunes, intermittents, carte AAH et carte des Cheminots.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati