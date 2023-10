Journées solidaires des associations UNAPEI : L'Opération Brioches est lancée

Les Papillons Blancs Bourgogne du Sud s'associent une nouvelle fois à l'Opération Brioches de l'UNAPEI qui se déroulera du 9 au 15 octobre sur le Chalonnais. Plus de détails avec Info Chalon.

Du lundi 9 octobre au dimanche 15 octobre 2023, les bénévoles des Papillons Blancs proposeront sur le Chalonnais l'achat de brioches en s'installant toute la semaine à l'entrée des grandes surfaces de Chalon-sur-Saône et ses environs ainsi que sur les marchés de Louhans, Chalon-sur-Saône, Givry et de Chagny.

Depuis plus de 20 ans, la population du Chalonnais et du Louhannais accorde sa confiance et sa générosité à cette opération nationale de l'UNAPEI. Pour 2023 le bénéfice de cette vente aidera à financer un accompagnement autour des loisirs, des activités extérieures pour les résidents accueillis dans les établissements.

À noter, depuis plusieurs années, la participation plus qu'appréciée à cette opération des sections vente des lycées Émiland Gauthey et Saint-Charles-Le Devoir.

(Photos gracieusement fournies par Alain Lefaucheux)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati