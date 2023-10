Octobre rose Lans, Oslon et Châtenoy-en-Bresse : près de 300 personnes au rendez-vous ce dimanche

Et cette année, c’est à Lans que le rendez-vous de départ était donné.

Une belle réussite, puisque ce sont près de 300 personnes qui ont participé à cette manifestation.

Un parcours de 7,5 km était fléché avec un passage par Oslon et une arrivée sous la halle de Chatenoy-en-Bresse.

Les locataires de la résidence « Âges et vie » avaient confectionné des bandanas et des roses en tissu spécialement pour l’occasion et dont les bénéfices étaient reversés au profit des associations « Toujours femme », « Ailes aident » et « Oncossup 71 ».

Les organisateurs remercient vivement leur partenaire « Carrefour Market » qui a offert l’intégralité des légumes qui ont servi à faire la soupe servie à l’arrivée de la marche.

Amandine Cerrone.