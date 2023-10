Programme du week-end SKYCLUB

Vous aimez la musique des années 80 à 2000 ? Alors cette soirée discothèque est faite pour vous.

Vendredi 6 octobre : RÉTRO PARTY

Venez chanter et danser sur les meilleurs hits des années 80, 90, 2000 à aujourd’hui.

1 verre acheté = 1 verre offert pour toutes et tous avant 1 h.

Entrée gratuite avant 1 h

Mixed By Well Nine.

Samedi 7 octobre : CÉLIBATAIRE… OU PRESQUE

La soirée pour les célibataires mais pas que. Distribution de bracelets à l’entrée :

Vert : open

Rouge : en couple

Entrée gratuite avant 1 h.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

SkyClub

Ouverture à 23 h

Entrée gratuite pour tous avant 1 h.

ZA Charbonneau – Ciel (71350)

Réservations tables – Tél. : 06 72 34 41 05