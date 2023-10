Assemblée Générale du Rugby Tango Chalonnais : Un club serein qui maintient ses objectifs et ses ambitions

Les élus locaux affichent leur soutien et leur confiance aux dirigeants en place

Jeudi 5 octobre 2023, à partir de 19 heures, au Club XV Alain Cordier au stade Léo Lagrange se déroulait l’Assemblée Générale du RTC en présence de Bernard Lecuelle, son Président assisté de tous les membres du Comité Directeur, entraineurs, sponsors, dirigeants et sympathisants du club.

Une Assemblée Générale où était également représentée le Grand Chalon en la présence de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports, la Ville de Chalon représentée par Philippe Finas, Adjoint en charge des sports, la présence de Jean-Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S et Jean François Contant, Président de la Ligue de Rugby Bourgogne Franche-Comté.

Devant une assemblée constituée de quatre vingt personnes avait lieu la délibération de l’ordre du jour suivant : lecture du Rapport de gestion, lecture du Rapport moral et d’activité, approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023, affectation du résultat, approbation de la cotisation 2023/2024, approbation du Budget prévisionnel, nomination de nouveaux membres du Comité Directeur (5 postes à pourvoir), pouvoirs en vue des formalités.

L’A.G commençait par le rapport financier énoncé par Mathilde Simonato, qui voit des comptes stables avec une réserve de fonds propres conséquents ce qui permet au R.T.C non seulement une stabilité mais des ambitions pour l’année 2024/ 2025.

S’en suivait la Lecture du rapport moral et d’activité par Bernard Lecuelle : « Nous devons rester sur les constantes pour un développement pérenne du projet sportif et associatif du club. Le projet du R.T.C depuis son origine est basé sur quelques valeurs fondamentales : contribuer à l’émulation sportive du plus grand nombre avec une politique de formation des jeunes, animer la vie autour du club par de nombreux moments de convivialité et de partages grâce à des bénévoles investis et dont le dévouement est reconnu, valorisé et sur des bases fortes, faire grandir ce club dont chaque acteur pourra porter haut les valeurs collectives ! Et bien cette saison écoulée, c’est ce que le RTC a confirmé tout en restant sur des constantes : Le Brailly d’abord qui a connu un énorme succès avec un défi relevé haut la main par Daniel Mathilde et tous les bénévoles regroupés derrière Lydie, Pascal, Alex et Jean Yves. Nos jeunes, toujours plus nombreux au sein de notre école de rugby en tant que licenciés, qui comptabilise 355 jeunes, dont 308 joueurs et 202 en EDR et Pôle jeune. Sans compter leurs performances : Nos U 16 et U18 en nationale avec une première qualification des U 16 cette année, L’EDR qui termine première de Saône-et-Loire, nos jeunes qui intègrent le collectif sénior et notre fierté aussi avec 92% des effectifs séniors dont les joueurs sortent de l’Ecole de Rugby Chalonnaise. Et puis, nos jeunes qui portent haut nos couleurs du RTC en portant dorénavant des maillots beaucoup plus prestigieux comme Arthur Mathiron, Champion du monde des U20, Louis Morland, Espoir au RCT intégrant régulièrement le collectif pro toulonnais… Quelle fierté et quels exemples pour nos jeunes pousses et pour le club dans son entier. Le club sénior qui se maintient en fédérale 2 depuis 2 ans, l’école d’arbitrage lancée cette année par Sylvain Guyon ou 5 personnes nous représenterons, le rugby du toucher qui ne cesse de progresser avec à la direction Franck Galley et Jérôme Laurent qui compte 40 licenciés. Un encadrement des jeunes pour des formations de BPJEPS et DEJEPS. La confirmation de nos trois coachs, Benoit, Christophe et Matthieu qui ont su guider l’équipe vers le maintien et qui seront renforcé cette saison par l’arrivée de Clément Camus, pour la préparation physique de Vianney Varanguin et pour le côté médical de Valentin Failla (ostéopathe) et Herbert Vient (Kinésithérapeute). Nos fidèles dirigeants qui encadrent les équipes séniors, Dante, Miguel et Michel. Toutes ces évolutions s’accompagnent du déploiement d’une nouvelle politique d’indemnisation des joueurs, sans renoncer aux indemnités servies sous forme de prime de match aux joueurs qui évoluent en fédérale B, un groupe de joueurs bénéficiant d’un mixte fixe mensuel et prime performances victoires. Si les montants individuels n’ont rien à voir avec ce qui peut se pratiquer aux alentours, cette évolution n’en représente pas moins une source d’accroissement significative du budget qui est indispensable si le club veut poursuivre sa progression et s’installer durablement en milieu de tableau de fédérale 2 avant de viser plus haut. La saison passée avait été annoncée comme périlleuse lors de l’A.G mais le club l’aura finalement traversée avec une certaine réussite. Cette saison encore, nous visons toujours une progression sur tous les plans. Le maître mot pour nous tous restera donc « Confiance »… confiance dans les constantes du RTC. Belle saison 2023/2024 à toutes et à tous, et allez Tangos. Je vous remercie ! ».

S’en suivait tous les votes obtenus à l’unanimité.

La nouvelle constitution du Comité Directeur constitué de 5 membres et 2 membres cooptés.

Les discours des autorités présentes :

Dominique Melin : « Tout d’abord Bernard, nous sommes ravis que vous repartiez avec votre équipe sur un mandat de 3 ans. Bravo à ce club pour ses finances saines et cet état d’esprit qui règne au sein de ce club. Vous êtes l’un des seuls clubs, qui pendant la Covid 19 a continué de fonctionner aussi bien au niveau de la communication que par des échanges avec vos licenciés. Je suis très heureuse d’être parmi vous et je m’engage à être un petit peu plus présente lors des matchs, je vous souhaite une bonne saison et une accession en Fédérale 1. Je vous remercie ! ».

Philippe Finas : « Sachez que d’être à vos côtés ce soir, pour moi, c’est que du bonheur. Je vous félicite pour la tenue financière et sportive du club. Vous avez lancé une machine qui est projetée sur l’avenir. Vous repartez sur 3 ans et bien sachez que la ville de Chalon sera toujours à vos côtés pour vous accompagner et vous soutenir ! ».

Jean Luc Durand : « Au nom de l’O.M.S , sachez que nous sommes toujours ravis de venir parmi vous et je tiens à féliciter le président et toute son équipe pour la tenue financière et sportive du club. L’O.M.S est à vos côtés ! ».

Quant à Jean François Contant, il se félicitait au nom de la LBFC, de la sérénité, la stabilité et du sérieux financier du club chalonnais très bien encadré par son Président et son équipe et annonçait quelques changements au niveau des jeunes : Avec l’annulation l’année prochaine des poules nationales pour un championnat unique de Bourgogne Franche-Comté (pour limiter les déplacements) dont les deux premières équipes pourront aller disputer les Championnats de France avec les autres ligues de rugby, le rugby du toucher à 5 qui devrait rentrer dans les cours d’écoles, 2 personnes par club dirigeants ou bénévoles qui iront un weekend à Marcoussis (siège de l’équipe de France de la FFR …

S’en suivait le pot de l’amitié

J.P.B