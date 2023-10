"Soutien total au peuple israélien !" crie le député Rémy Rebeyrotte

"Le Hamas est un mouvement théocratique, islamiste et terroriste, financé et armé principalement par l'Iran, comme le Hezbollah qui a mis à genoux le Liban.

Dans la région, il n'est pas un problème majeur que pour Israel, mais aussi pour l'Autorité Palestinienne qui est débordé par son extrémisme, son simplisme, la démagogie, la haine qui nourrit au quotidien, principalement dans la Bande de Gaza dont il a pris le contrôle.

Voila ce qu'est l'ennemi d'Israël dans les terribles événements survenus samedi.

Nulle part, le terrorisme islamique, soutenu par des Etats plus ou moins théocratiques, dont les dictatures prennent diverses formes, ne doit passer.

Israéliens et Palestiniens ont le droit de vivre en paix dans des Etats démocratiques portant les valeurs du respect des libertés fondamentales et de l'État de Droit, qui protège et assure l'égalité d'accès aux Droits humains.

Dans l'épreuve actuelle, nous devons être plus que jamais aux côtés du peuple israélien. "

Rémy Rebeyrotte, Député, Secrétaire de l'Assemblée Nationale