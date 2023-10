Buxy à travers les âges - Une exposition proposée par la Société d'Histoire et d'archéologie de Buxy

La Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise, à travers la Galerie Dany Massé située au Bureau d’information touristique de Buxy, est fière de présenter l’exposition Buxy à travers les âges de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Buxy, du 28 octobre au 30 novembre.

Cette exposition, offre une plongée fascinante dans l’histoire riche et variée de la charmante commune de Buxy.

Cette année, la Société d’Histoire met en lumière l’héritage de la pierre de Buxy. Venez découvrir ou vous remémorer l’histoire extraordinaire mais méconnue de la pierre de Buxy, qui orne, entre autres, des monuments emblématiques tels que le musée d’Orsay à Paris. Les images d’archives de la ROCAMAT, société de production de pierres pour la construction jusqu’en 2007, vous plongeront dans cette part d’histoire importante de la cité.

Que vous soyez passionné d’histoire ou simplement curieux, cette exposition vous réserve des découvertes enrichissantes.

Cette exposition est ouverte à tous et l’entrée est gratuite. Ne manquez pas cette chance de découvrir le riche passé de Buxy à travers les recherches et images d’archives de la Société d’Histoire et d’Archéologie.