Attention à partir du 15 octobre, les frais dentaires sont moins bien remboursés

Et bien sûr, l'effort devrait peser encore un peu plus sur nos cotisations mutuelles.

Mauvaise nouvelle pour les assurés : depuis le 15 octobre, le remboursement des soins dentaires par l'Assurance maladie est passé de 70 % à un taux de 60 %, en vertu d'un décret du 31 juillet 2023. Objectif : réaliser 500 millions d'euros d'économie chaque année pour l'État. Une goutte d'eau face à un budget de plus de 240 milliards… Désormais, les usagers doivent donc prendre en charge « 40 % pour les frais d'honoraires des chirurgiens-dentistes et les actes de soins dentaires. À l'exception des actes susceptibles d'être réalisés principalement par des médecins et définis par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale » précise le texte. Cette hausse du « ticket modérateur » devrait néanmoins être absorbée par les complémentaires santé qui couvrent aujourd'hui la grande majorité de la population. Cela dit, quelque 2,5 millions de Français n'en bénéficient toujours pas et devraient donc voir leur reste à charge augmenter. Plus largement, l'effort financier demandé aux complémentaires devrait déboucher sur une hausse des cotisations en 2024.