JARDINAGE - C'est le moment de penser à vos laitues d'hiver

La laitue d'hiver n'est pas du genre pressée. Allant son train de sénateur, elle prend tout son temps pour faire grossir sa pomme. Pas moins de sept mois vont s'écouler entre la germination et la récolte, autant dire une éternité quand on parle de laitue. Heureusement, au potager durant l'hiver, ce n'est pas la place qui manque et on peut bien la laisser s'épanouir à sa guise et à son rythme.



LES VRAIES SALADES D'HIVER

Les salades que l'on peut consommer durant l'hiver se sèment durant l'été et se repiquent avant l'automne. Ce sont les scaroles, les chicorées, dont la frisée, ou bien encore la mâche. Elles profitent des dernières chaleurs de septembre pour se développer rapidement, avant de réduire leur vitesse de croissance avec le raccourcissement des journées et la baisse des températures. Néanmoins, elles continuent de pousser bon gré, mal gré, y compris au cœur de l'hiver, ce qui permet des récoltes de novembre jusqu'au début du printemps.



FRILEUSES LAITUES

La plupart des laitues, dont font partie les batavias et les romaines, n'ont pas cette capacité. Leurs feuilles supportent mal le gel et le moindre coup de froid un peu sérieux les détruit irrémédiablement. On les retrouve alors, par un petit matin glacial, les feuilles confites par l'éclatement de leurs cellules végétales gorgées d'eau. Elles sont définitivement mortes, inconsommables, et il n'est donc pas raisonnable de les planter avant l'hiver.



FROID, MOI ? JAMAIS !

Il existe néanmoins, triées sur le volet, quelques variétés de laitues dites d'hiver, qui sont capables de résister au froid et à la redoutable humidité stagnante de la saison. S'il est désormais trop tard pour les semer, on peut encore en trouver sous la forme de plants dans les jardineries. Mises en terre dès à présent, elles ne pousseront pas assez vite pour pouvoir être récoltées durant l'hiver. En revanche, après avoir grossi à l'automne, elles profiteront des premiers redoux de printemps pour achever leur croissance dans un rythme d'enfer. Elles offrent donc la possibilité d'une récolte précoce après la sortie de l'hiver, bien avant l'arrivée des laitues de printemps.



PROFIL HIVERNAL

Nous l'avons vu, on peut classer les laitues en trois catégories ayant chacune leurs caractéristiques, et celles d'hiver ne dérogent pas à la règle. Parmi elles, citons pour commencer la bien nommée « Merveille des quatre saisons », une batavia légèrement rougeoyante qui peut se cultiver toute l'année et montre une grande résistance au froid. Autre profil, la batavia « Goutte de sang » (ou « de Trémont »), dont le feuillage, parsemé de petites taches rouges, fait toujours son petit effet lorsqu'il est dans l'assiette. Toutes deux ont le feuillage gaufré et craquant typique des batavias. La laitue pommée d'hiver « de Verrière », est quant à elle une vraie laitue au feuillage lisse, tendre et charnu. Enfin, la laitue romaine d'hiver « de Ste Marthe » est typique du genre avec son cœur en ogive et ses longues cosses irrésistiblement croquantes.



VIVE L'HIVER !

Les cultures d'hiver, dont celles des salades, ont ceci d'intéressant qu'elles ne nécessitent pas d'arrosage particulier hormis au moment de la plantation, car les pluies de saison se chargent de la besogne. Un sol bien amendé ou humifère suffit à leurs besoins, et il n'y a guère en cette période de maladies chroniques ou de ravageurs à l'affût.



Benoit Charbonneau