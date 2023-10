AVIS DE DECES - Madame Géraldine PICARD

CHAMPFORGEUIL



Stéphane JACCUSSE,

son compagnon ;

Lorine, sa fille ;

Sylvie PICARD, sa maman ;

Patrick et Virginie,

son frère et sa belle-sœur ;

Jules et Lola,

son neveu et sa nièce ;

Sébastien JACCUSSE,

son beau-frère ;

Amaury, son neveu,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Géraldine PICARD

survenu le 10 octobre 2023,

à l'âge de 54 ans

Ses obsèques civiles seront célébrées le vendredi 20 octobre 2023, à 15h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Géraldine repose à la chambre funéraire de Saint-Remy route de Lyon - zone Californie.

La famille remercie le personnel soignant de l'hôpital de Chagny pour leur dévouement et leurs bons soins.