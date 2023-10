A Dracy le Fort, l'Entre midi et deux a pris son envol au Villard

Bienvenue à Mélanie, Séverine et Jacques. C'est en famille que le restaurant du Villard à Dracy a été repris sous une nouvelle identité.

Depuis début octobre, c'est une famille originaire de Pont de Vaux qui a posé ses valises à Dracy le Fort avec la reprise du restaurant Le Villard, désormais appelé l'Entre midi et deux. Comme vous l'avez compris, le restaurant piloté par Mélanie (la fille), Jacques et Séverine les parents, est ouvert exclusivement sur le temps de midi... avec une restauration qui s'étale tard dans l'après-midi, "jusqu'à plus rien sur le feu" s'amuse Jacques.

Une famille bien ancrée dans la restauration, avec plusieurs décennies au compteur pour le couple. Jacques est passé par un certain nombre d'adresses chalonnaises dont notamment Côté Saône ou l'Assiette à Sevrey.

Du côté de l'assiette, les services de midi sont relativement copieux. Exit la carte, il vous est proposé 3 choix de plats, 2 choix d'entrée et 2 desserts, "tout fait maison... même les frites !".

L'établissement est ouvert du lundi au vendredi de 6h à 17h avec une formule petit-déjeuner proposée.

A noter que l'établissement dispose d'une salle à l'étage, pouvant être réservée pour vos événements familiaux et professionnels - 03 85 87 98 02

Vous pouvez également passer vos commandes pour toute demande spécifique. Le chef se mettra en 4 pour vous préparer ce dont vous avez besoin.

1 fois par mois, l'établissement organise une soirée à thème - La première est annoncée pour le 4 novembre avec une soirée choucroute animée. Uniquement sur réservation.

En attendant, bienvenue à toute la famille sur la Côte Chalonnaise !

Laurent Guillaumé